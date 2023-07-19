Ирландия выделяет еще 5 млн евро гуманитарной помощи Украине

Ирландия выделит еще 5 миллионов евро гуманитарной помощи для Украины и будет обучать украинских саперов и военных медиков.

Об этом на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским объявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня я засвидетельствовал президенту Зеленскому, что мы будем продолжать оказывать финансовую, практическую и политическую помощь Украине. Мы выделяем еще 5 млн евро на гуманитарную помощь и еще 2 млн евро через ООН", – сказал Варадкар.

Он добавил, что Ирландия также предоставила Украине оборудование для восстановления энергоснабжения и очистки воды.

В то же время Зеленский сказал, что Ирландия предоставила Украине нелетальной помощи на более 170 млн евро и активно включилась в процесс разминирования.

Ранее стало известно, что в Украину с официальным визитом прибыл премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Он уже побывал в Буче вместе с генпрокурором Украины Андреем Костиным.

Находясь в Киеве, Варадкар также посетит Театр им. Леси Украинки и встретится с актерами спектакля "Переводы Брайана Фрила", которые недавно представили эту работу в Театре Эбби в Дублине, а также с ирландцами и представителями бизнеса, которые работают в Украине.