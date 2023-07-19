Прибережні води біля Іспанії прогрілись до рекордно високих температур

Іспанське метеобюро повідомляє, що прибережні води біля країни досягли рекордно високої температури для цієї пори року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Станом на середину липня, середня температура води біля берегів Іспанії досягла 24,6°C, що на 2,2°C вище, ніж в середньому для цього сезону.

Зазначається, що цей показник "значно перевищує" попередні рекорди – 24°C у 2015 році та 23,7°C у 2022 році – і є "безпрецедентним" для середини липня.

Представник метеорологічного бюро Aemet Рубен дель Кампо заявив, що така температура викликає велике занепокоєння, оскільки літо ще не закінчилося.

"Море ще може прогрітися ще більше", – додав він, маючи на увазі південне Середземномор'я Іспанії, а також узбережжя Атлантичного океану на півночі країни.

Температура в деяких місцях Середземного моря на південному сході Іспанії вже сягнула 28°C.

Нагадаємо, у Римі вівторок став найспекотнішим в історії спостережень із майже 42°C.

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