Прибрежные воды возле Испании прогрелись до рекордно высоких температур

Испанское метеобюро сообщает, что прибрежные воды возле страны достигли рекордно высокой температуры для этого времени года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

По состоянию на середину июля, средняя температура воды у берегов Испании достигла 24,6°C, что на 2,2°C выше, чем в среднем для этого сезона.

Отмечается, что этот показатель "значительно превышает" предыдущие рекорды – 24°C в 2015 году и 23,7°C в 2022 году – и является "беспрецедентным" для середины июля.

Представитель метеорологического бюро Aemet Рубен дель Кампо заявил, что такая температура вызывает большое беспокойство, поскольку лето еще не закончилось.

"Море еще может прогреться еще больше", – добавил он, имея в виду южное Средиземноморье Испании, а также побережье Атлантического океана на севере страны.

Температура в некоторых местах Средиземного моря на юго-востоке Испании уже достигла 28°C.

Напомним, в Риме вторник стал самым жарким в истории наблюдений с почти 42°C.

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