Глава Міноборони Литви пояснив, де працюватиме коаліція розмінування для України

Коаліція з розмінування, про створення якої напередодні оголосила Литва, працюватиме на звільнених від окупаційних військ РФ територіях України, а не на лінії фронту.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Потреба в розмінуванні величезна. Ми говоримо про звільнені території, про прифронтові зони, де потрібна велика кількість фахівців, інженерного обладнання", – сказав Анушаускас.

Водночас, за його словами, для роботи на лінії фронту потрібні "зовсім інші засоби і можливості".

Нагадаємо, напередодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України Анушаускас оголосив про створення коаліції з розмінування для допомоги Києву.

Крім того, Литва стала однією з учасниць Північноєвропейсько-Литовської ініціативи з підготовки саперів (NLETI), яка передбачає чотири тренінги протягом 2023 року з метою підготовки й навчання українських саперів.

Як оцінювало раніше цього року розвідувальне співтовариство Міноборони Великої Британії, для розмінування України, ймовірно, знадобиться десятиліття.