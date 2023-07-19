Глава Минобороны Литвы объяснил, где будет работать коалиция разминирования для Украины

Коалиция по разминированию, о создании которой накануне объявила Литва, будет работать на освобожденных от оккупационных войск РФ территориях Украины, а не на линии фронта.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Потребность в разминировании огромная. Мы говорим об освобожденных территориях, о прифронтовых зонах, где требуется большое количество специалистов, инженерного оборудования", – сказал Анушаускас.

В то же время, по его словам, для работы на линии фронта нужны "совсем другие средства и возможности".

Напомним, накануне на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины Анушаускас объявил о создании коалиции по разминированию для помощи Киеву.

Кроме того, Литва стала одной из участниц Североевропейско-Литовской инициативы по подготовке саперов (NLETI), которая предусматривает четыре тренинга в течение 2023 года с целью подготовки и обучения украинских саперов.

Как оценивало ранее в этом году разведывательное сообщество Минобороны Великобритании, для разминирования Украины, вероятно, понадобится десятилетие.