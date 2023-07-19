У ЄС уперше продали більше електрокарів, ніж дизельних авто

У Європейському Союзі протягом червня продали 158 тисяч електрокарів – це число вперше перевищило кількість збутих за той же період автомобілів із дизельними двигунами (139,6 тисячі).

Про це в середу повідомила Європейська асоціація автомобільної промисловості (ACEA), пише "Європейська правда".

Частка електрокарів на автомобільному ринку ЄС минулого місяця зросла з 10,7% до 15,1%, обігнавши дизельні авто (13,4%). Найбільше зростання припало на Нідерланди (+90,1%), Німеччину (+64,4%) та Францію (+52%).

Таким чином, електрокари стали третім найпопулярнішим видом авто в державах Євросоюзу – після гібридних електрокарів, чия частка на ринку в червні зросла на третину й становила 254,1 тисячі одиниць, і бензинових авто (379 тисяч, зростання на 11%).

На бензинові автомобілі минулого місяця припадало, відповідно, 36,3% ринку, а на "гібриди" – 24,3%.

Загалом у першому півріччі 2023 року в Євросоюзі продали 5,4 мільйона нових автомобілів. Це на 17,9% більше, ніж рік тому, але на 21% менше, ніж у першій половині 2019 року – до пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, кількість зареєстрованих електрокарів у Німеччині в грудні 2022 року вперше перевищила один мільйон.

У той самий час станом на грудень 2022 року 20% автомобілів у Норвегії вперше становили електрокари, причому їхній відсоток за останні три роки збільшився у два рази.