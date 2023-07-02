Очікується, що Велика Британія та інші європейські держави оголосять про плани вперше порушити ядерну угоду з Іраном від 2015 року, оскільки країни не збираються скасовувати санкції проти Тегерана щодо використання ракет.

Про це стверджує видання The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп вивів США з ядерної угоди у 2018 році, але Німеччина, Франція та Велика Британія залишилися в угоді – навіть попри те, що Іран відповів на вихід США порушенням узгоджених лімітів щодо якості та кількості збагаченого урану.

Дипломати ЄС і Великої Британії пояснили свої наміри відійти від угоди тим, що Іран сам порушив угоду, відому як Спільний всеосяжний план дій (СВПД). Також вони наводять як аргумент те, що Іран надав Росії безпілотники для використання під час її вторгнення в Україну. Окрім того, дипломати говорять про можливу передачу Росії іранських балістичних ракет у майбутньому.

Ядерна угода 2015 року включала низку дат, коли певні санкції проти юридичних осіб мають бути скасовані Заходом, але тоді, у 2015 році, не передбачалося, що угода буде настільки широко порушуватися.

Угода обмежувала збагачення урану на рівні 3,67%, але Іран збагачував його до 60%.

Термін дії санкцій ЄС закінчується 18 жовтня відповідно до резолюції ООН, яка закріпила ядерну угоду 2015 року. Санкції "закликали" Іран не робити нічого для розробки балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю.

Санкції також забороняють будь-кому купувати в Ірану або продавати йому чи передавати безпілотники та їхні компоненти, здатні літати на відстань понад 300 км, без попереднього дозволу Ради Безпеки ООН.

Майбутнє угоди перебуває під питанням після переговорів в Омані між США та Іраном, на яких Іран погодився не збагачувати уран понад 60% в обмін на звільнення Заходом мільярдів заморожених коштів, а також деяких американських в'язнів, що утримуються в Тегерані.

Державний департамент США заявив, що ніякої угоди не передбачається, але переговори були затьмарені тим, що спеціальний посланник США Роб Меллі був відсторонений від роботи без збереження заробітної плати через можливе зловживання конфіденційною інформацією.

Наприкінці червня джерела агентства Reuters повідомляли, що європейські дипломати повідомили владі Ірану про намір ЄС зберегти санкції в рамках ядерної угоди.

Суть цієї угоди, яку Іран уклав з Британією, Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією, США та Францією, полягала в обмеженні ядерної програми Тегерана, щоб ускладнити йому отримання розщеплюваного матеріалу для створення бомби в обмін на звільнення від економічних санкцій.

Оскільки ця угода фактично мертва, відносини Ірану із Заходом погіршилися за останній рік, що змусило Вашингтон і його союзників шукати шляхи деескалації напруженості.