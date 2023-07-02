Ожидается, что Великобритания и другие европейские государства объявят о планах впервые нарушить ядерное соглашение с Ираном от 2015 года, поскольку страны не собираются отменять санкции против Тегерана по использованию ракет.

Об этом утверждает издание The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки в 2018 году, но Германия, Франция и Великобритания остались в соглашении – даже несмотря на то, что Иран ответил на выход США нарушением согласованных лимитов по качеству и количеству обогащенного урана.

Дипломаты ЕС и Великобритании объяснили свои намерения отойти от соглашения тем, что Иран сам нарушил соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Также они приводят в качестве аргумента то, что Иран предоставил России беспилотники для использования во время ее вторжения в Украину. Кроме того, дипломаты говорят о возможной передаче России иранских баллистических ракет в будущем.

Ядерное соглашение 2015 года включало ряд дат, когда определенные санкции против юридических лиц должны быть отменены Западом, но тогда, в 2015 году, не предполагалось, что соглашение будет настолько широко нарушаться.

Соглашение ограничивало обогащение урана на уровне 3,67%, но Иран обогащал его до 60%.

Срок действия санкций ЕС истекает 18 октября в соответствии с резолюцией ООН, которая закрепила ядерную сделку 2015 года. Санкции "призвали" Иран не делать ничего для разработки баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.

Санкции также запрещают кому-либо покупать у Ирана или продавать ему или передавать беспилотники и их компоненты, способные летать на расстояние более 300 км, без предварительного разрешения Совета Безопасности ООН.

Будущее соглашения находится под вопросом после переговоров в Омане между США и Ираном, на которых Иран согласился не обогащать уран более 60% в обмен на освобождение Западом миллиардов замороженных средств, а также некоторых американских заключенных, содержащихся в Тегеране.

Государственный департамент США заявил, что никакой сделки не предвидится, но переговоры были омрачены тем, что специальный посланник США Роб Мелли был отстранен от работы без сохранения заработной платы из-за возможного злоупотребления конфиденциальной информацией.

В конце июня источники агентства Reuters сообщали, что европейские дипломаты сообщили властям Ирана о намерении ЕС сохранить санкции в рамках ядерной сделки.

Суть этой сделки, которую Иран заключил с Британией, Китаем, Францией, Германией, Россией, США и Францией, заключалась в ограничении ядерной программы Тегерана, чтобы усложнить ему получение расщепляющегося материала для создания бомбы в обмен на освобождение от экономических санкций.

Поскольку это соглашение фактически мертво, отношения Ирана с Западом ухудшились за последний год, что заставило Вашингтон и его союзников искать пути деэскалации напряженности.