Європарламент орендує ще одну будівлю у Страсбурзі, попри критику про "марнотратство"

Європарламент орендує у Страсбурзі ще одну будівлю для своїх потреб, попри критику частини депутатів, що це зайві витрати.

Про це повідомляє EUObserver, пише "Європейська правда".

19 червня євродепутати з бюджетного комітету проголосували за те, щоби взяти в оренду ще одну будівлю. За проголосували 26, проти – 11 і троє утрималися.

Франція давно намагалася переконати Європарламент придбати новозбудовану будівлю Osmose. Критики наполягають, що, скоріш за все, будівлю будуть використовувати лише для розміщення адміністрації Європарламенту, тому що вона не вирішує проблему з нестачею місць для зустрічей.

Після голосування на комітеті окремі депутати привітали рішення як важливий крок з посилення штаб-квартири у Страсбурзі, тоді як інші серед "Зелених" і соціалістів-демократів назвали його "божевіллям".

Оренда Osmose коштуватиме 700 тисяч євро на рік, але якщо додати до цього обслуговування та охорону будівлі і з’єднання з цифровою інфраструктурою Європарламенту, то загальна цифра може сягати навіть 1,9 млн євро.

Додатковим аргументом критиків є те, що Франція поки не є власником будівлі, але планує викупити її, перш ніж Osmose здадуть в оренду Європарламенту на 99 років, тож деталі купівлі поки невідомі. Франція згодом зможе, якщо захоче, продати будівлю, з пріоритетним правом викупу для Європарламенту за ціною на момент придбання мінус виплачена оренда. Проте якщо Європарламент захоче розірвати договір оренди, це можна буде зробити не раніше ніж через 18 років.

Загалом Європарламент зараз використовує 27 будівель (не рахуючи Osmose): 17 у Брюсселі, п’ять у Страсбурзі та п’ять у Люксембурзі. Про розміщення робочих приміщень у трьох країнах країни ЄС домовилися у 1992 році. Водночас сам Європарламент виступає за те, щоб усе було в одному місці, у тому числі з міркувань, що тоді депутати будуть менше їздити і це піде на користь ідеї захисту довкілля та економії.

За оцінками аудиторів, переміщення штаб-квартири у Страсбурзі до Брюсселя допомогло би щорічно заощаджувати 114 млн євро, а у разі продажу будівель у Страсбурзі – плюс 616 млн. Проте можливий переїзд – дуже чутливе питання для Франції. Під час пандемії коронавірусу Париж також дуже переймався тим, щоби депутати знову якнайшвидше повернулися у Страсбург.

Раніше інституції ЄС виступили проти планів Європейської комісії зменшити їхній бюджет на тлі високої інфляції за рахунок скорочення заробітних плат.