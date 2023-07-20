Европарламент арендует еще одно здание в Страсбурге, несмотря на критику о "расточительстве"

Европарламент арендует в Страсбурге еще одно здание для своих нужд, несмотря на критику части депутатов, что это лишние расходы.

Об этом сообщает EUObserver, пишет "Европейская правда".

19 июня евродепутаты из бюджетного комитета проголосовали за то, чтобы взять в аренду еще одно здание. За проголосовали 26, против – 11 и трое воздержались.

Франция давно пыталась убедить Европарламент приобрести новое здание Osmose. Критики настаивают, что, скорее всего, здание будут использовать только для размещения администрации Европарламента, потому что оно не решает проблему с нехваткой мест для встреч.

После голосования на комитете отдельные депутаты приветствовали решение как важный шаг по усилению штаб-квартиры в Страсбурге, тогда как другие из числа зеленых и социал-демократов назвали его "безумием".

Аренда Osmose будет стоить 700 тысяч евро в год, но если добавить к этому обслуживание и охрану здания и соединение с цифровой инфраструктурой Европарламента, то общая цифра может достигать даже 1,9 млн евро.

Дополнительным аргументом критиков является то, что Франция пока не является владельцем здания, но планирует выкупить его, прежде чем Osmose сдадут в аренду Европарламенту на 99 лет, поэтому детали покупки пока неизвестны. Франция впоследствии сможет, если захочет, продать здание, с приоритетным правом выкупа для Европарламента по цене на момент приобретения минус выплаченная аренда. Однако если Европарламент захочет расторгнуть договор аренды, это можно будет сделать не ранее чем через 18 лет.

В целом Европарламент сейчас использует 27 зданий (не считая Osmose): 17 в Брюсселе, пять в Страсбурге и пять в Люксембурге. О размещении рабочих помещений в трех странах страны ЕС договорились в 1992 году. В то же время сам Европарламент выступает за то, чтобы все было в одном месте, в том числе из соображений, что тогда депутаты будут меньше ездить и это пойдет на пользу идее защиты окружающей среды и экономии.

По оценкам аудиторов, перемещение штаб-квартиры в Страсбурге в Брюссель помогло бы ежегодно экономить 114 млн евро, а в случае продажи зданий в Страсбурге – плюс 616 млн. Однако возможный переезд – очень чувствительный вопрос для Франции. Во время пандемии коронавируса Париж также очень беспокоился о том, чтобы депутаты снова как можно быстрее вернулись в Страсбург.

Ранее институты ЕС выступили против планов Европейской комиссии уменьшить их бюджет на фоне высокой инфляции за счет сокращения заработных плат.