В ЄС пропонують розширити програму військової підготовки ЗСУ і перенести місії в Україну – ЗМІ

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель пропонує значно розширити програму військової підготовки для українських Збройних сил.

Як пише "Європейська правда", документ із пропозиціями Борреля має у розпорядженні агентство DPA, повідомляє Suddeutsche Zeitung.

Боррель пропонує розглянути розширення програми підготовки для ЗСУ на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Поточні плани підготовки Збройних сил України передбачають навчання 30 тисяч українських військових на території Євросоюзу. Однак ця мета незабаром буде досягнута, оскільки 25 тисяч військовослужбовців уже пройшли програму навчання або проходять її нині.

Згідно з пропозиціями Борреля, нові кількісні та якісні цілі навчання мають бути визначені найближчим часом.

Зазначається, що ЄС може розглянути питання про поступове перенесення навчальних місій до України, якщо дозволять обставини.

Крім того, Боррель рекомендує виділити додаткові мільярди на постачання зброї та обладнання Україні. Зокрема, він хоче пообіцяти, що ЄС також візьме участь у витратах на надання сучасних винищувачів.

Головний дипломат ЄС також хоче запевнити Україну в більшій співпраці у виробництві озброєнь, безперервному обміні розвідувальною інформацією та ще більшу допомогу в розмінуванні.

Нагадаємо, учасники Контактної групи з питань оборони України повідомили, що підготували 17 українських бойових бригад для майбутніх контрнаступальних дій, і значна їх частина ще не задіяна в боях.