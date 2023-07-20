Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предлагает значительно расширить программу военной подготовки для украинских Вооруженных сил.

Как пишет "Европейская правда", документом с предложениями Борреля располагает агентство DPA, сообщает Suddeutsche Zeitung.

Боррель предлагает рассмотреть расширение программы подготовки для ВСУ на встрече министров иностранных дел ЕС.

Текущие планы подготовки Вооруженных сил Украины предусматривают обучение 30 тысяч украинских военных на территории Евросоюза. Однако эта цель вскоре будет достигнута, поскольку 25 тысяч военнослужащих уже прошли программу обучения или проходят ее сейчас.

Согласно предложениям Борреля, новые количественные и качественные цели обучения должны быть определены в ближайшее время.

Отмечается, что ЕС может рассмотреть вопрос о постепенном переносе учебных миссий в Украину, если позволят обстоятельства.

Кроме того, Боррель рекомендует выделить дополнительные миллиарды на поставку оружия и оборудования Украине. В частности, он хочет пообещать, что ЕС также примет участие в расходах на предоставление современных истребителей.

Главный дипломат ЕС также хочет заверить Украину в большем сотрудничестве в производстве вооружений, непрерывном обмене разведывательной информацией и еще большую помощь в разминировании.

Напомним, участники Контактной группы по вопросам обороны Украины сообщили, что подготовили 17 украинских боевых бригад для будущих контрнаступательных действий, и значительная их часть еще не задействована в боях.