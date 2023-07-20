Британія зняла санкції з російського банкіра Тінькова, який засудив війну

Велика Британія виключила російського бізнесмена Олега Тінькова зі свого санкційного списку, створеного через вторгнення Росії в Україну.

Про це свідчить документ британського Управління зі здійснення фінансових санкцій (OFSI), повідомляє "Європейська правда".

У рішенні сказано, що Тінькова вилучено із санкційного списку. На нього більше не поширюються санкції, які передбачають арешт активів і заборону на надання трастових послуг.

Британія запровадила санкції проти Олега Тінькова, засновника "Тінькофф банку", 24 березня 2022 року.

Днями британський мільярдер і засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон закликав Британію зняти санкції з Тінькова, який раніше публічно засудив вторгнення Росії.

Тіньков офіційно звертався до Міністерства закордонних справ Великої Британії з проханням виключити його з санкційного списку.

Він заявляв, що підтримує рішення уряду Великої Британії накласти санкції на людей, які підтримують Владіміра Путіна або сприяють війні. За словами Тінькова, британський уряд помилково вважав його одним з таких людей.

У жовтні 2022 року Тіньков повідомив про рішення відмовитися від російського громадянства.

У квітні минулого року сімейний траст Тінькова продав частку в "Тінькофф Банку", умови продажу не розкривалися.

Після закриття угоди Тіньков заявив, що продав бізнес під тиском через загрозу націоналізації та "за копійки" через свої заяви в соцмережах проти російської збройної агресії в Україні.