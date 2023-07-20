На курорті в Чорногорії офіціанти побили росіянина

У курортному селищі Чорногорії Віті До (Рафаїловичі) поблизу Будви офіціанти побили російського відвідувача.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Vijesti.

За попередньою інформацією, росіянин ображав місцевих жителів і офіціантів бару, після чого сталася бійка.

Зазначається, що інцидент почався з того, що четверо громадян РФ у стані алкогольного сп'яніння виїхали на набережну, де ледь не збили мотоцикліста.

За свідченням очевидців, перекривши своїм автомобілем набережну, вони спочатку знесли туристичне агентство, а потім напали на офіціанта сусіднього ресторану, поранивши йому голову.

Згодом росіяни застосували фізичну силу до власника закладу, після чого інші його співробітники намагалися перешкодити їм знести ще й ресторан.

Відео, яке потрапило в соцмережі, зняли, коли співробітники почали виганяти росіян і бити їх стільцями.

Раніше Генеральна прокуратура Берліна висунула звинувачення громадянину Росії в замаху на вбивство і спробі підпалу минулого року будівлі, де жили російські пропагандисти з "РИА Новости".

Перед цим у грузинській столиці Тбілісі громадянин Росії спробував зірвати прапор України, який був вивішений на вікні будинку місцевої мешканки.