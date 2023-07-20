На курорте в Черногории официанты избили россиянина

В курортном поселке Черногории Вити До (Рафаиловичи) недалеко от Будвы официанты избили посетителя-россиянина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Vijesti.

По предварительной информации, россиянин оскорблял местных жителей и официантов бара, после чего произошла драка.

Отмечается, что инцидент начался с того, что четверо граждан РФ в состоянии алкогольного опьянения выехали на набережную, где едва не сбили мотоциклиста.

По свидетельству очевидцев, перекрыв своим автомобилем набережную, они сначала снесли туристическое агентство, а затем напали на официанта соседнего ресторана, повредив ему голову.

Потом россияне применили физическую силу к владельцу заведения, после чего другие его сотрудники пытались помешать им также снести еще и ресторан.

Видео, которое попало в соцсети, сняли, когда сотрудники начали выгонять россиян и бить их стульями.

Ранее Генеральная прокуратура Берлина предъявила обвинение гражданину России в покушении на убийство и попытке поджога в прошлом году здания, где жили российские пропагандисты из "РИА Новости".

Перед этим в грузинской столице Тбилиси гражданин России попытался сорвать флаг Украины, который был вывешен на окне дома местной жительницы.