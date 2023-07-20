Кіпр підтримає вступ Туреччини в ЄС заради возз'єднання острова - ЗМІ

Нікосія хоче призначити спеціального посланця з питань Кіпру в надії відновити переговори з Туреччиною для врегулювання проблеми розділеного острова, використовуючи для цього як стимул процес вступу Анкари до ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv із посиланням на неназваного кіпрського посадовця.

За словами представника Кіпру, "ЄС має унікальну можливість запропонувати Анкарі такі стимули, які існували протягом декількох років, але не були реалізовані з різних причин".

"Одним із можливих завдань (нового спеціального посланця) будуть переговори з Анкарою з метою підкреслити все те, що Туреччина отримає від возз'єднання Кіпру", – заявив виданню інший кіпрський чиновник.

Зазначається, що можливе призначення спецпосланця ще не обговорювалося у форматі ЄС, але, ймовірно, це питання підіймали на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу 20 липня.

"(Лідери ЄС) пов'язали позицію Туреччини щодо кіпрської проблеми з майбутнім відносин між ЄС і Туреччиною, прагнучи активізувати ці відносини та використовуючи імпульс після переобрання Ердогана", – додав кіпрський чиновник.

Нагадаємо, що Кіпр став розділеним у 1974 році, коли Туреччина вдерлася на його територію після перевороту прихильників союзу з Грецією. Туреччина та турецькі кіпріоти наполягають на тому, що будь-яка мирна угода повинна спочатку визнати окремий суверенітет турків-кіпріотів.

Раніше повідомлялося, що Греція готова розпочати переговори з Туреччиною, щоб дійти згоди щодо розмежування територій, на яких кожна країна має виключні економічні права, в тому числі право на пошук нафти та газу на морському шельфі.

За словами міністра закордонних справ Греції Герапетрітіса, для вирішення суперечки грецький уряд хоче "скористатися нинішнім позитивним кліматом", де найбільш пріоритетною він назвав угоду про возз'єднання етнічно розділеного Кіпру як федерації, що складається з грецькомовного і турецькомовного секторів, відповідно до резолюцій ООН.

Перед самітом НАТО у Вільнюсі Ердоган висунув несподівану вимогу пов'язати прийняття Швеції до Альянсу з відновленням переговорів про членство Туреччини в ЄС, які зайшли в глухий кут.