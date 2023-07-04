Греція готова на переговори з Туреччиною щодо вирішення суперечки про морські кордони

Греція готова розпочати переговори з Туреччиною, щоб дійти згоди щодо розмежування територій, на яких кожна країна має виключні економічні права, в тому числі право на пошук нафти і газу на морському шельфі.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив новопризначений міністр закордонних справ Греції Гіоргос Герапетрітіс, інформує агентство Associated Press.

За словами Герапетрітіса, для вирішення суперечки грецький уряд хоче "скористатися нинішнім позитивним кліматом", де найбільш пріоритетною він назвав угоду про возз'єднання етнічно розділеного Кіпру як федерації, що складається з грецькомовного і турецькомовного секторів, відповідно до резолюцій ООН.

"Залишається лише з'ясувати, чи Туреччина також щиро бажає стати на шлях зближення", – сказав він після переговорів зі своїм кіпрським колегою Константіносом Комбосом.

Туреччина ставить під сумнів приналежність районів, які, за твердженням Греції, входять до її власної економічної зони і де вона прагне розпочати пошук морських запасів нафти і газу. Анкара також претендує на більшу частину економічної зони Кіпру, де було виявлено кілька значних морських родовищ природного газу.

Герапетрітіс також хоче вирішити питання розміру континентального шельфу – і, відповідно, грецької суверенної території – грецьких островів біля узбережжя Туреччини в Егейському морі та східному Середземномор'ї.

При цьому Туреччина не визнає, що грецькі острови біля її кордонів мають континентальний шельф, тоді як Афіни наполягають на тому, що така позиція суперечить міжнародному праву.

Нагадаємо, що Кіпр став розділеним у 1974 році, коли Туреччина вторглася на його територію після перевороту прихильників союзу з Грецією. Туреччина та турецькі кіпріоти наполягають на тому, що будь-яка мирна угода повинна спочатку визнати окремий суверенітет турків-кіпріотів.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, який після перемоги своєї партії на виборах 25 червня знову сформував уряд, домовився з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом про двосторонню зустріч у липні.

Підтримка, яку Греція виявила на тлі руйнівних землетрусів у Туреччині на початку року, сприяла деескалації суперечок.

Серед іншого, Анкара й Афіни відновили зустрічі на високому рівні – зокрема переговори за участю високопоставлених дипломатів щодо так званої ініціативи позитивного порядку денного, спрямованої на активізацію торгівлі та іншого співробітництва.