МЗС викликало посла Киргизстану через допомогу РФ обходити санкції ЄС і США

Міністерство закордонних справ України в четвер викликало посла Киргизстану Ідріса Кадиркулова на тлі повідомлень, що держава допомагає Росії в ухилянні від західних санкцій.

Про це йдеться в заяві МЗС, яку цитує "Європейська правда".

Як зазначили в зовнішньополітичному відомстві, у киргизького посла попросили пояснень щодо "інформації про використання юрисдикції Киргизстану для обходу санкцій проти держави-агресора Росії".

Йдеться, зокрема, про постачання до РФ продукції подвійного призначення та високотехнологічних компонентів і виробів, які можуть використовуватися для виготовлення зброї.

В МЗС звернули увагу посла на те, що Киргизстан має "відповідально ставитися до дотримання міжнародної санкційної політики проти Росії", а реекспорт до РФ товарів, які можуть використовуватися для оснащення військової техніки, "буде розцінюватися українською стороною як недружні дії, спрямовані на підтримку загарбницької війни Росії проти України".

Раніше в четвер Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти декількох киргизьких компаній, за допомогою яких Росія обходила запроваджені західними країнами обмеження та отримувала товари й технології подвійного призначення.

Як повідомлялось напередодні, загальний обсяг експорту Киргизстану до Росії стрімко зріс у 2022 році, збільшившись на 250% порівняно з попереднім роком, до вторгнення в Україну. Деякі товари, такі як оптичні приціли, Киргизстан ніколи не експортував до Росії.

Російські фірми, які отримували товари з Киргизстану, в більшості випадків були відомими постачальниками російської оборонної промисловості.