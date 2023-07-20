МИД вызвал посла Кыргызстана из-за помощи РФ обходить санкции ЕС и США

Министерство иностранных дел Украины в четверг вызвало посла Кыргызстана Идриса Кадыркулова на фоне сообщений, что государство помогает России в уклонении от западных санкций.

Об этом говорится в заявлении МИД, которое цитирует "Европейская правда".

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, у киргизского посла попросили объяснений относительно "информации об использовании юрисдикции Кыргызстана для обхода санкций против государства-агрессора России".

Речь идет в частности о поставках в РФ продукции двойного назначения и высокотехнологичных компонентов и изделий, которые могут использоваться для изготовления оружия.

В МИД обратили внимание посла на то, что Кыргызстан должен "ответственно относиться к соблюдению международной санкционной политики против России", а реэкспорт в РФ товаров, которые могут использоваться для оснащения военной техники, "будет расцениваться украинской стороной как недружественные действия, направленные на поддержку захватнической войны России против Украины".

Ранее в четверг Министерство финансов США объявило о санкциях против нескольких киргизских компаний, с помощью которых Россия обходила введенные западными странами ограничения и получала товары и технологии двойного назначения.

Как сообщалось накануне, общий объем экспорта Кыргызстана в Россию стремительно вырос в 2022 году, увеличившись на 250% по сравнению с предыдущим годом, до вторжения в Украину. Некоторые товары, такие как оптические прицелы, Кыргызстан никогда не экспортировал в Россию.

Российские фирмы, которые получали товары из Кыргызстана, в большинстве случаев были известными поставщиками российской оборонной промышленности.