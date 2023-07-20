Перестановки в правительстве Франции: лишилась должности чиновница, которая снялась для Playboy

Елисейский дворец в четверг объявил о перестановках в правительстве Франции на фоне внутриполитической напряженности, которые не привели к значительным изменениям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Французский президент Эмманюэль Макрон, как и сообщалось, решил не отправлять в отставку премьер-министра Элизабет Борн – шага, который мог бы сигнализировать перезагрузку исполнительной власти страны.

Свои должности также сохранили ключевые министры финансов Бруно Ле Мэр, министр иностранных дел Катрин Колонна и министр внутренних дел Жеральд Дарманин.

Наиболее заметной стала отставка министра образования Франции Папа Ндиайе – первого темнокожего на этой должности, который несмотря на блестящие научные достижения не смог приспособиться к работе в политической системе страны. Его министерство возглавит экс-чиновник правительства Габриэль Атталь.

Другие изменения касались Министерств здравоохранения, жилищного строительства и социальных дел. Среди прочего, ушла с должности младший министр социальных дел Марлен Скьяпа после того, как в разгар протестов против пенсионной реформы снялась в фотосессии для журнала Playboy.

Рейтинг популярности самого Макрона во Франции остается низким, но начал восстанавливаться после почти рекордного падения в апреле: 31% респондентов в опросе в начале июля заявили, что положительно относятся к нему.

Как известно, одними из последних серьезных вызовов для Макрона стало сопротивление непопулярной пенсионной реформе, а также – неожиданные масштабные беспорядки после смерти подростка, которого застрелила полиция во время дорожного контроля.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о беспорядках в статье Молодые и ненужные: почему Францию трясет от масштабных протестов и что собирается делать власть.