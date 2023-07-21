Ердоган дав поради Швеції щодо вступу в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган порадив Швеції здійснити конкретні кроки для боротьби з тероризмом, аби вступити в НАТО.

Про це він сказав журналістам після повернення з турне країнами Перської затоки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами Ердогана, графік роботи турецького парламенту визначатиме процес ратифікації членства Швеції в НАТО.

"Було б на користь Швеції, якби вони зробили конкретні кроки у боротьбі з терористичними організаціями та екстрадиції терористів", – зазначив турецький президент.

Він додав, що Анкара чекає, що "обіцянки будуть виконані".

У Туреччині вважають, що Швеція робить занадто мало проти людей, яких Анкара вважає терористами, переважно членів забороненої Робітничої партії Курдистану (РПК).

Нещодавно Верховний суд Швеції заблокував екстрадицію двох громадян Туреччини, яких Анкара вважає членами терористичного угруповання.

Як відомо, на Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.

Окрім Туреччини, вступ Швеції ще не ратифікувала Угорщина. Прем’єр Швеції вірить, що тепер, коли "вето" Туреччини зняте, Угорщина не стане перешкодою.