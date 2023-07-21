Эрдоган дал советы Швеции по вступлению в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Швеции осуществить конкретные шаги для борьбы с терроризмом, чтобы вступить в НАТО.

Об этом он сказал журналистам после возвращения из турне по странам Персидского залива, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам Эрдогана, график работы турецкого парламента будет определять процесс ратификации членства Швеции в НАТО.

"Было бы на пользу Швеции, если бы они сделали конкретные шаги в борьбе с террористическими организациями и экстрадиции террористов", – отметил турецкий президент.

Он добавил, что Анкара ждет, что "обещания будут выполнены".

В Турции считают, что Швеция делает слишком мало против людей, которых Анкара считает террористами, преимущественно членов запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК).

Недавно Верховный суд Швеции заблокировал экстрадицию двух граждан Турции, которых Анкара считает членами террористической группировки.

Как известно, на Вильнюсском саммите НАТО Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в Альянс в обмен на помощь в сближении с Европейским Союзом.

Помимо Турции, вступление Швеции еще не ратифицировала Венгрия. Премьер Швеции верит, что теперь, когда "вето" Турции снято, Венгрия не станет препятствием.