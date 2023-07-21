Віцеканцлер Німеччини закликав Індію не залишатись нейтральною щодо війни в Україні

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек закликав Індію не залишатись нейтральною і засудити війну Росії проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю DW, повідомляє "Європейська правда".

Габек підкреслив, що "не можна залишатися нейтральними, коли існує несправедливість" і додав, що "завжди є агресор і є жертва, і якщо ви говорите, мовляв, "я не розрізняю агресора і жертву", то в певному сенсі не відображаєте реальну ситуацію".

Він зазначив, що поважає індійські "традиції та партнерство з Росією", однак вважає, що країна не може залишатися нейтральною, поки триває війна.

"Я був би дуже радий, і це навіть допомогло б нашим відносинам, якби Індія принаймні знайшла б чіткі слова і сказала, що це агресія, це одностороння агресія, це війна Путіна", – зазначив німецький міністр.

Офіційно Індія дотримується нейтральної позиції щодо російського повномасштабного вторгнення в Україну. Країна не приєдналась до західних санкцій проти РФ та продовжує купувати в Росії енергоносії.

Раніше повідомлялося, що дводенні переговори між міністрами фінансів країн "Групи двадцяти" (G20) в Індії завершились без спільної заяви через розбіжності між великими державами щодо війни в Україні.