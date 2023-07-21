Вице-канцлер Германии призвал Индию не оставаться нейтральной в отношении войны в Украине

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Индию не оставаться нейтральной и осудить войну России против Украины.

Об этом он сказал в интервью DW, сообщает "Европейская правда".

Хабек подчеркнул, что "нельзя оставаться нейтральными, когда существует несправедливость" и добавил, что "всегда есть агрессор и есть жертва, и если вы говорите, мол, "я не различаю агрессора и жертву", то в определенном смысле не отражаете реальную ситуацию".

Он отметил, что уважает индийские "традиции и партнерство с Россией", однако считает, что страна не может оставаться нейтральной, пока идет война.

"Я был бы очень рад, и это даже помогло бы нашим отношениям, если бы Индия по крайней мере нашла бы четкие слова и сказала, что это агрессия, это односторонняя агрессия, это война Путина", – отметил немецкий министр.

Официально Индия придерживается нейтральной позиции относительно российского полномасштабного вторжения в Украину. Страна не присоединилась к западным санкциям против РФ и продолжает покупать у России энергоносители.

Ранее сообщалось, что двухдневные переговоры между министрами финансов стран "Группы двадцати" (G20) в Индии завершились без совместного заявления из-за разногласий между крупными странами относительно войны в Украине.