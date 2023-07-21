Глава МЗС Вірменії розповів, як жителі країни розчарувалися в Росії та ОДКБ

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що вірменське суспільство розчарувалося в Росії і діях її миротворців у Нагірному Карабаху.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю DerStandard, яке наводить Радіо Азатутюн.

"Якщо стежити за дискусіями у вірменському суспільстві, то можна побачити велике розчарування у зв'язку з діями російських миротворців у Нагірному Карабасі та реакцією Росії на вторгнення Азербайджану на територію Вірменії", – зазначив Мірзоян.

Він зауважив, що Вірменія звернулася в ОДКБ, також була відправлена спостережна місія на чолі з генеральним секретарем

"Але ми очікували більшого. Це не секрет", – додав Мірзоян.

Раніше вірменський прем'єр Нікол Пашинян заявляв, що вихід Вірменії з Організації договору про колективну безпеку не знятий з порядку денного, оскільки "статус члена ОДКБ де-юре нам нічого не дає, тільки заважає нам обговорювати питання безпеки з іншими країнами".

А секретар Ради безпеки країни Армен Григорян зазначав, що "ОДКБ не надала Вірменії жодного сприяння".

Нагадаємо, на початку червня від Баку і Єревана надійшли сигнали про те, що сторони наближаються до укладення мирної угоди.

Одночасно прем’єр-міністр Вірменії заявив Путіну про бажання обговорити роботу миротворців РФ у Карабаху.

Детально на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди".