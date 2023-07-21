Глава МИД Армении рассказал, как жители страны разочаровались в России и ОДКБ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что армянское общество разочаровалось в России и действиях ее миротворцев в Нагорном Карабахе.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью DerStandard, которое приводит Радио Азатутюн.

"Если следить за дискуссиями в армянском обществе, то можно увидеть большое разочарование в связи с действиями российских миротворцев в Нагорном Карабахе и реакцией России на вторжение Азербайджана на территорию Армении", – отметил Мирзоян.

Он отметил, что Армения обратилась в ОДКБ, также была отправлена наблюдательная миссия во главе с генеральным секретарем

"Но мы ожидали большего. Это не секрет", – добавил Мирзоян.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что выход Армении из Организации договора о коллективной безопасности не снят с повестки дня, поскольку "статус члена ОДКБ де-юре нам ничего не дает, только мешает нам обсуждать вопросы безопасности с другими странами".

А секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян отмечал, что "ОДКБ не оказала Армении никакого содействия".

Напомним, в начале июня от Баку и Еревана поступили сигналы о том, что стороны приближаются к заключению мирного соглашения.

Одновременно премьер-министр Армении заявил Путину о желании обсудить работу миротворцев РФ в Карабахе.

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