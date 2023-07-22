КНДР вдруге за тиждень провела ракетні випробування

Північна Корея вдруге за цей тиждень здійснила випробувальні пуски ракет, цього разу – крилатих.

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap, пише "Європейська правда".

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що близько 4 ранку у суботу зафіксували пуски декількох крилатих ракет у Жовте море. Південна Корея та розвідка США ще досліджують деталі.

За три дні до цього КНДР запустила у Японське море дві балістичні ракети малої дальності, а минулого тижня – свою найновішу міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-18.

У вівторок США повідомили, що до порту Південної Кореї вперше з 1981 року зайшов американський підводний човен, здатний запускати балістичні ракети з ядерним озброєнням.

КНДР заявила, що розгортання такої субмарини біля Південної Кореї "може підпадати під умови" застосування Пхеньяном ядерної зброї.