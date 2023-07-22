У США "не сумніваються" у словах Путіна про ядерну зброю у Білорусі - ЗМІ

Розвідувальне управління Міністерства оборони США (DIA) "не бачить підстав сумніватися" у заявах президента Росії Владіміра Путіна про те, що перша партія російської ядерної зброї вже у Білорусі.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Особи, що обіймають високі посади у DIA, у спілкуванні з невеликою групою журналістів у п’ятницю поділилися, що аналітики "не бачать причин сумніватися" у заявах Путіна про переміщення першої партії тактичної ядерної зброї до Білорусі.

Співрозмовники не стали уточнювати, на чому грунтується така впевненість. Вони також визнали, що американській розвідці непросто відстежувати місце перебування російської ядерної зброї навіть з наявними спроможностями.

Раніше співрозмовники CNN серед західних посадовців казали, що не схоже, щоби Білорусь завершила підготовку необхідних місць зберігання і що наявні супутникові знімки не містять ознак підготовки заходів безпеки, які є стандартом для російських ядерних об’єктів. Проте інші джерела казали CNN, що у Білорусі залишилися ще деякі об’єкти радянського часу, на яких таку зброю можна було б розмістити.

Глава Міноборони Британії Бен Воллес минулого тижня на запитання про переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі казав, що "бачить ознаки того, що цей процес відбувається" та зазначив, що Путін "не завжди бреше".

Нагадаємо, 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.

Наприкінці червня Лукашенко доручив розробити "алгоритм застосування" ядерної зброї, яку дислокує Росія.

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