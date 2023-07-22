Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA) "не видит оснований сомневаться" в заявлениях президента России Владимира Путина о том, что первая партия российского ядерного оружия уже в Беларуси.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Лица, занимающие высокие должности в DIA, в общении с небольшой группой журналистов в пятницу поделились, что аналитики "не видят причин сомневаться" в заявлениях Путина о перемещении первой партии тактического ядерного оружия в Беларусь.

Собеседники не стали уточнять, на чем основывается такая уверенность. Они также признали, что американской разведке непросто отслеживать место пребывания российского ядерного оружия даже с имеющимися возможностями.

Ранее собеседники CNN среди западных чиновников говорили, что не похоже, чтобы Беларусь завершила подготовку необходимых мест хранения и имеющиеся спутниковые снимки не содержат признаков подготовки мер безопасности, которые являются стандартом для российских ядерных объектов. Однако другие источники говорили CNN, что в Беларуси остались еще некоторые объекты советского времени, на которых такое оружие можно было бы разместить.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на прошлой неделе на вопрос о перемещении ядерного оружия РФ в Беларусь говорил, что "видит признаки того, что этот процесс происходит" и отметил, что Путин "не всегда врет".

Напомним, 25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории.

В конце июня Лукашенко поручил разработать "алгоритм применения" ядерного оружия, которое дислоцирует Россия.

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