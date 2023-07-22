На найвищу посаду у ВМС США вперше номінували жінку

Президент США Джо Байден номінував на найвищу посаду у Військово-морських сила США адмірала Лізу Франчетті, яка може стати першою в історії жінкою на цій посаді.

Як повідомляє Axios, про це Білий дім оголосив у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Якщо номіновану кандидатку підтримає Сенат, вона стане першою жінкою-керівницею флоту та увійде до Об’єднаного комітету начальників штабів. Зараз 59-річна Франчетті обіймає другу найвищу посаду – заступника керівника морських операцій.

From Lance Cpl. Cody Purcell/US Marine Corps

У США керівник морських операцій обіймає посаду протягом чотирьох років. Зараз це адмірал Майкл Мартін Гілдей.

ЗМІ припускають, що затвердження кандидатури може затягнутися на тижні через те, що один із сенаторів-республіканців, противник абортів, блокує сотні призначень через політику Пентагону у цьому питанні, а саме – що жінкам-військовим пропонують пільги на проїзд, якщо їм доводиться їхати для аборту в інший штат через те, що у штаті перебування аборти заборонені.

Нагадаємо, наступником глави Генштабу США Марка Міллі, який восени завершує свій термін на посаді, Байден номінував Чарльза Квінтона Брауна.