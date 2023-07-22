На высшую должность в ВМС США впервые номинировали женщину

Президент США Джо Байден номинировал на высшую должность в Военно-морских сила США адмирала Лизу Франчетти, которая может стать первой в истории женщиной на этой должности.

Как сообщает Axios, об этом Белый дом объявил в пятницу, пишет "Европейская правда".

Если номинированную кандидатку поддержит Сенат, она станет первой женщиной-руководителем флота и войдет в Объединенный комитет начальников штабов. Сейчас 59-летняя Франчетти занимает вторую высшую должность – заместителя руководителя морских операций.

From Lance Cpl. Cody Purcell/US Marine Corps

В США руководитель морских операций занимает должность в течение четырех лет. Сейчас это адмирал Майкл Мартин Гилдей.

СМИ предполагают, что утверждение кандидатуры может затянуться на недели из-за того, что один из сенаторов-республиканцев, противник абортов, блокирует сотни назначений из-за политики Пентагона в этом вопросе, а именно – что женщинам-военным предлагают льготы на проезд, если им приходится ехать для аборта в другой штат из-за того, что в штате пребывания аборты запрещены.

Напомним, преемником главы Генштаба США Марка Милли, который осенью завершает свой срок на посту, Байден номинировал Чарльза Квинтона Брауна.