Греція почала будівництво 35 км паркану на кордоні з Туреччиною, щоб стримати мігрантів

Греція почала будівництво додаткових 35 км паркану уздовж річки Мариця на кордоні з Туреччиною, щоб краще запобігати нелегальній міграції.

Про це повідомляє Greek City Times, пише "Європейська правда".

Роботи будуть здійснювати дві компанії за контрактом, укладеним ще у березні за присутності прем’єра Кіріакоса Міцотакіса. Вартість нової секції складає 99,2 млн євро.

Зараз на місці розчищають від рослинності зону, де будуть встановлювати паркан.

Висота бар’єра буде становити 5 метрів, а в землю він буде заглиблюватися на 6 метрів. Буде становлене також спостережне обладнання та 7 спостережних кабін з броньованим склом.

Багато нелегальних мігрантів, які шукають шляхи до ЄС з Близького Сходу, Азії або Африки, намагаються потрапити до Туреччини, а звідти у Грецію.

У 2021 році Греція завершила будувати огорожу на кордоні з Туреччиною довжиною 40 км вздовж річки Еврос, а в 2022 році вирішила продовжити паркан.