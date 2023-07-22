Греция начала строительство 35 км забора на границе с Турцией, чтобы сдержать мигрантов

Греция начала строительство дополнительных 35 км забора вдоль реки Марица на границе с Турцией, чтобы лучше предотвращать нелегальную миграцию.

Об этом сообщает Greek City Times, пишет "Европейская правда".

Работы будут осуществлять две компании по контракту, заключенному еще в марте в присутствии премьера Кириакоса Мицотакиса. Стоимость новой секции составляет 99,2 млн евро.

Сейчас на месте расчищают от растительности зону, где будут устанавливать забор.

Высота барьера будет составлять 5 метров, а в землю он будет углубляться на 6 метров. Будет установлено также наблюдательное оборудование и 7 наблюдательных кабин с бронированным стеклом.

Многие нелегальные мигранты, которые ищут пути в ЕС с Ближнего Востока, Азии или Африки, пытаются попасть в Турцию, а оттуда в Грецию.

В 2021 году Греция завершила строить ограждение на границе с Турцией длиной 40 км вдоль реки Еврос, а в 2022 году решила продолжить забор.