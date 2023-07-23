Супутникові знімки свідчать про зростання чисельності вагнерівців у Білорусі

Нові супутникові знімки свідчать про збільшення чисельності вагнерівців, які розмістилися у центральній частині Білорусі.

Супутникові знімки від компанії Umbra опублікував CNN, пише "Європейська правда".

У таборі в районі населеного пункту Цель стало більше техніки та наметів для проживання особового складу.

21 липня

Попередні знімки від Maxar Technologies, датовані 16 липня, дозволяли побачити там близько 10 вантажівок і п’яти автобусів.

16 липня, Maxar

Нагадаємо, раніше цього тижня у Білорусі заявили про початок спільних з вагнерівцями навчань на полігоні "Брестський", що поруч з польським кордоном.

Польща вирішила перекинути війська на схід через "вагнерівців" у Білорусі, а у Литві назвали ці навчання "показовою акцією".