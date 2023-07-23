Супутникові знімки свідчать про зростання чисельності вагнерівців у Білорусі
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Неділя, 23 липня 2023, 08:29
Неділя, 23 липня 2023, 08:29
Нові супутникові знімки свідчать про збільшення чисельності вагнерівців, які розмістилися у центральній частині Білорусі.
Супутникові знімки від компанії Umbra опублікував CNN, пише "Європейська правда".
У таборі в районі населеного пункту Цель стало більше техніки та наметів для проживання особового складу.
Попередні знімки від Maxar Technologies, датовані 16 липня, дозволяли побачити там близько 10 вантажівок і п’яти автобусів.
Нагадаємо, раніше цього тижня у Білорусі заявили про початок спільних з вагнерівцями навчань на полігоні "Брестський", що поруч з польським кордоном.
Польща вирішила перекинути війська на схід через "вагнерівців" у Білорусі, а у Литві назвали ці навчання "показовою акцією".
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