В США показали новые спутниковые снимки лагеря вагнеровцев в Беларуси

В США опубликовали новые спутниковые снимки лагеря вагнеровцев, которые разместились в центральной части Беларуси.

Спутниковые снимки от компании Umbra опубликовал CNN, пишет "Европейская правда".

Снимок за 21 июля показывает лагерь, расположенный в районе населенного пункта Цель. Если сравнить его с изображением за 16 июля, заметно, что в верхнем квадрате ранее пустовавшее пространство заполнилось палатками для личного состава или, возможно, техникой. В то же время, низкое качество изображения не позволяет уверенно оценить изменения*.

21 июля

Предыдущие снимки от Maxar Technologies, датированные 16 июля, позволяли увидеть там около 10 грузовиков и пяти автобусов.

16 июля, Maxar

По данным Госпогранслужбы, по состоянию на 22 июля в Беларуси находятся около 5 тысяч российских наемников "ЧВК Вагнер".

Напомним, ранее на этой неделе в Беларуси заявили о начале совместных с вагнеровцами учений на полигоне "Брестский", что рядом с польской границей.

Польша решила перебросить войска на восток из-за "вагнеровцев" в Беларуси, а в Литве назвали эти учения "показательной акцией".

*В первоначальной версии новости, как в тексте первоисточника, отмечалось, что снимки свидетельствуют об увеличении присутствия вагнеровцев на полигоне. Учитывая то, что качество снимка не позволяет четко рассмотреть новые палатки или военную технику и оценить их количество, заголовок и текст новости изменен.