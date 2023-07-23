Розвідка Британії розповіла про можливі цілі активності РФ на Слобожанському напрямку

Британська розвідка припускає, що активізація дій РФ на Слобожанському напрямку свідчить, що Росія дуже зацікавлена зберегти і за можливості отримати нові здобутки у тому районі.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 23 липня, пише "Європейська правда".

Розвідка відзначає, що останніми днями на північній ділянці лінії фронту, у Харківській та Луганській областях, зросла інтенсивність артобстрілів та, можливо, атак росіян невеликими групами – хоча російська дезінформація ускладнює розуміння, що відбувається.

"Росія, скоріш за все, отримала дуже незначні успіхи, але її поновлена активність на півночі свідчить про важливість цього району для Кремля, оскільки зараз Росія відчуває значний тиск на півдні у секторі під Запоріжжям.

Західна група сил РФ скоріш за все намагається знову просунутися до річки Оскіл, щоб створити буферну зону довкола Луганської області, володіння якою Росія майже точно вважає однією з головних цілей у війні", – розповідає розвідка Британії.

Близько тижня тому речник Східного угруповання військ ЗСУ повідомляв, що Росія зібрала на лимано-куп'янському напрямку понад 100 тисяч солдатів.

Попередній огляд був присвячений затриманню у Росії Ігоря Гіркіна ("Стрєлкова"): розвідка припускає, що це розлютить його прихильників серед воєнкорів та військових, оскільки для багатьох він має імідж патріота, який не боявся критикувати Путіна.