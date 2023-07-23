Разведка Британии рассказала о возможных целях активности РФ на Слобожанском направлении

Британская разведка предполагает, что активизация действий РФ на Слобожанском направлении свидетельствует, что Россия очень заинтересована сохранить и по возможности получить новые достижения в том районе.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 23 июля, пишет "Европейская правда".

Разведка отмечает, что в последние дни на северном участке линии фронта, в Харьковской и Луганской областях, возросла интенсивность артобстрелов и, возможно, атак россиян небольшими группами – хотя российская дезинформация затрудняет понимание, что там происходит.

"Россия, скорее всего, получила очень незначительные успехи, но ее возобновленная активность на севере свидетельствует о важности этого района для Кремля, поскольку сейчас Россия испытывает значительное давление на юге в секторе под Запорожьем.

Западная группа сил РФ скорее всего пытается снова продвинуться к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области, владение которой Россия почти точно считает одной из главных целей в войне", – рассказывает разведка Великобритании.

Около недели назад представитель Восточной группировки войск ВСУ сообщал, что Россия собрала на лимано-купянском направлении более 100 тысяч солдат.

Предыдущий обзор был посвящен задержанию в России Игоря Гиркина ("Стрелкова"): разведка предполагает, что это разозлит его сторонников среди военкоров и военных, поскольку для многих он имеет имидж патриота, который не боялся критиковать Путина.