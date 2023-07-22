Британська розвідка: затримання Гіркіна напевно розлютить частину "воєнкорів" та військових

Британська розвідка припускає, що затримання у Росії Ігоря Гіркіна ("Стрєлкова") напевно розлютить його прихильників серед воєнкорів та військових, оскільки для багатьох він має імідж патріота, який не боявся критикувати Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 22 липня.

Розвідка нагадує, що Гіркін – один з провідних російських блогерів, відомий роллю у гібридній війні Росії на Донбасі з 2014 року та давньою критикою дій російського Міністерства оборони, а останнім часом "Стрєлков" не боявся напряму критикувати президента РФ Владіміра Путіна.

"Хоча Гіркін не соратник ПВК "Вагнер", він, скоріш за все, був готовий перейти нові межі у своїй публічній критиці лише на тлі невдалого заколоту лідера групи Вагнера Євгєнія Прігожина у червні 2023 року. Табу на неприховану критику режиму Путіна вочевидь сильно ослабло", – відзначає розвідка.

Аналітики допускають, що затримання Гіркіна розлютить його прихильників у спільноті російських "воєнкорів", як і частину військових – серед яких він переважно має імідж проникливого військового аналітика і патріота.

Нагадаємо, 21 липня з’явилися чутки про арешт у Росії Ігоря Гіркіна "Стрєлкова", які далі підтвердилися. Суд заарештував Гіркіна до 18 вересня за обвинуваченням у "закликах до екстремізму".

Також під будівлею суду взяли під варту колишнього так званого "народного губернатора" Донецької області та соратника бойовика Ігоря Стрєлкова Павла Губарєва.

Тим часом глава американського ЦРУ заявив, що на місці очільника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина "не звільняв би свого дегустатора", тому що Путін навряд чи пробачить йому спробу заколоту.