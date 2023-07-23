Столтенберг скликає Раду Україна-НАТО на прохання Києва 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг погодився на запит української сторони скликати зустріч новоствореної Ради Україна-НАТО для "консультації щодо останніх подій".

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Речниця Альянсу Оана Лунгеску розповіла, що зустріч відбудеться у середу на рівні послів з метою "консультацій щодо останніх подій та обговорення транспортування українського збіжжя через Чорне море".

У вечірньому відеозверненні 22 липня президент України президент Володимир Зеленський розповів, що під час телефонної розмови просив Столтенберга невідкладно скликати Раду Україна-НАТО через агресивні кроки РФ у Чорному морі.

Як відомо, Росія 17 липня оголосила про припинення участі у Чорноморській зерновій ініціативі. Після того Одещина щоночі зазнає ракетних ударів, спрямованих у тому числі проти портової інфраструктури для експорту зерна і місць зберігання.

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