Столтенберг созывает Совет Украина-НАТО по просьбе Киева

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг согласился на запрос украинской стороны созвать встречу новосозданного Совета Украина-НАТО для "консультации относительно последних событий".

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску рассказала, что встреча состоится в среду на уровне послов с целью "консультаций относительно последних событий и обсуждения транспортировки украинского зерна через Черное море".

В вечернем видеообращении 22 июля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время телефонного разговора просил Столтенберга безотлагательно созвать совет Украина-НАТО из-за агрессивных шагов РФ в Черном море.

Как известно, Россия 17 июля объявила о прекращении участия в Черноморской зерновой инициативе. После этого Одесская область каждую ночь подвергается ракетным ударам, направленным в том числе против портовой инфраструктуры для экспорта зерна и мест хранения.

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