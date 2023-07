Санду осудила удар РФ по историческому центру Одессы

Президент Молдовы Майя Санду и глава МИД Молдовы осудили последний ракетный удар России, от которого пострадал исторический центр Одессы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Санду написала, что ей больно видеть кадры разрушений из Одессы, которую любят многие жители Молдовы.

"Осуждаем постоянные воздушные удары России на мирные города, жилые кварталы и исторический центр, под защитой ЮНЕСКО. Сердцем и мыслями мы с Украиной", – заявила президент Молдовы.

It's heart-wrenching to follow the scenes of destruction in Odesa, a city dear to many Moldovans.



We condemn Russia's continued air assaults on peaceful cities, residential districts, and the @UNESCO preserved historic centre.



Our hearts and minds are with Ukraine.