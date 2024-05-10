Іспанські Балеарські острови обмежують вживання алкоголю у туристичних місцях

Влада іспанських Балеарських островів розширює обмеження на вживання алкоголю на вулицях і використання човнів для вечірок, намагаючись боротися з надмірним вживанням спиртних напоїв у туристичних зонах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Уряд заявляє, що посилення закону, прийнятого у 2020 році, стосуватиметься популярних туристичних місць, включаючи Плайя-де-Пальма і Магалуф на Майорці та Сант-Антоні на Ібіці.

Люди, яких спіймають за розпиванням алкоголю за межами дозволених місць, будуть оштрафовані на суму від 500 до 1500 євро.

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Згідно з новим законом, який набуває чинності в суботу, кількість санкцій, застосованих до іноземців, буде підраховуватися і передаватися у відповідні посольства.

Законодавство запроваджує жорсткіші правила щодо човнів для вечірок, яким буде заборонено наближатися до визначених зон ближче, ніж на одну морську милю (1,852 км). Посадка та висадка пасажирів також буде заборонена.

Речник Ради з питань туризму Балеарських островів Луїс Помар розповів ВВС, що закон 2020 року спрямований на боротьбу з антисоціальною поведінкою. Він додав, що сподівається, що закон більше не знадобиться "через три-чотири роки, якщо ми навчимо людей, як поводитися".

Напередодні Сейм Литви прийняв поправки до Закону про контроль над алкоголем, які пом'якшують обмеження на продаж та рекламу алкогольних напоїв.

Нагадаємо, у березні у Румунії остаточно затвердили закон про заборону продажу енергетиків неповнолітнім.