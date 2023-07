"Военное преступление": ЕС осудил атаку России на центр Одессы

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель назвал военным преступлением последний удар России, от которого сильно пострадал исторический центр Одессы.

Заявление он опубликовал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Постоянный ракетный террор против Одессы, города, имеющего защитный статус ЮНЕСКО – это еще одно военное преступление Кремля. Также разрушен главный православный собор города, объект мирового культурного наследия", – заявил Боррель, добавив, что пострадали также сотни других исторических памятников по всей Украине.

Continuous Russian missile terror on @UNESCO-protected #Odesa constitutes yet another war crime by the Kremlin, demolishing also the main Orthodox Cathedral -a world heritage site.



Russia has already damaged hundreds of cultural sites, trying to destroy Ukraine.#Accountability pic.twitter.com/S3cG7hymzd