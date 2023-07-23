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"Военное преступление": ЕС осудил атаку России на центр Одессы

Воскресенье, 23 июля 2023, 13:00

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель назвал военным преступлением последний удар России, от которого сильно пострадал исторический центр Одессы.

Заявление он опубликовал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Постоянный ракетный террор против Одессы, города, имеющего защитный статус ЮНЕСКО – это еще одно военное преступление Кремля. Также разрушен главный православный собор города, объект мирового культурного наследия", – заявил Боррель, добавив, что пострадали также сотни других исторических памятников по всей Украине.

Ранее свои реакции опубликовали другие западные министры иностранных дел и послы, а также президент Молдовы.

Как известно, в ночь на 23 июля Россия снова осуществила ракетную атаку на Одессу. В Одесской ОГА сообщили, что разрушены шесть домов. Также серьезно пострадал Спасо-Преображенский собор, самый большой собор города.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне ночью обстреляли Одесскую область 19 ракетами разных типов, среди которых пять "Ониксов". Силы ПВО сбили 9 ракет.

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Война с РФ Боррель