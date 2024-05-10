Заступник прем'єра Мальти йде у відставку через корупційний скандал

Заступник прем'єр-міністра Мальти Кріс Ферн, який вважався претендентом на посаду в Єврокомісії від цієї країни, 10 травня подав заяву про відставку після оголошення звинувачень у шахрайстві через приватизацію лікарень.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Facebook.

У заяві про відставку до прем'єр-міністра Мальти Роберта Абели Ферн наголошує, що робить цей крок "не тому, що має якісь сумніви щодо своєї невинуватості, а тому, що так буде правильно".

Заступник голови уряду Мальти також попросив відкликати його кандидатуру на посаду єврокомісара.

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Відставка Ферна відбулась після того, як йому разом із колишнім прем'єр-міністром Мальти Джозефом Мускатом оголосили підозру у давній справі про приватизацію трьох лікарень.

Як писали ЗМІ, Мускат нібито отримав 60 тисяч євро від компанії, пов'язаної з американською групою Steward Health Care, яка у 2018 році перебрала на себе контракт з лікарнями від Vitals Global Healthcare.

І експрем'єр Мальти, й Кріс Ферн усі звинувачення проти себе заперечують.

Джозеф Мускат став прем'єр-міністром Мальти у 2013 році й пішов у відставку у січні 2020-го на тлі суспільного тиску у зв’язку із вбивством журналістки-розслідувачки Дафне Каруани Галіції.