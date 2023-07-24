У Латвії стічні води потрапили у Балтійське море: влада заявила, що ситуація серйозна
У латвійському місті Лієпая обвалилася стінка резервуара попереднього очищення стічних вод на міських очисних спорудах, внаслідок чого частина брудної води потрапила в Балтійське море.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.
Інцидент стався напередодні. У зв'язку з підвищеним ризиком забруднення морської води населення Лієпаї та волості Медзес закликають не купатися найближчим часом.
Крім того, споживачів закликають скоротити кількість води, яку вони зливають у каналізацію.
Відповідальні служби почали моніторинг якості води.
Мер Лієпаї Гунарс Ансіньш, слова якого наводить Delfi, заявив, що "ситуація все ще залишається серйозною".
За його словами, внаслідок інциденту в море з резервуара для очисних споруд потрапило понад 1250 кубічних метрів стічних вод.
Мер так і не відповів на запитання, чи вдалося припинити витік.
Керівниця відділу зв'язків із громадськістю Державної служби довкілля Айя Ялінська зазначила, що у зв'язку з надзвичайною ситуацією фахівці служби довкілля працюють у Лієпаї, щоб разом з іншими фахівцями виявити ситуацію та можливі загрози забруднення довкілля.
Нагадаємо, раніше міська влада Амстердама заборонила круїзним лайнерам заходити в центр міста, щоб обмежити кількість відвідувачів і зменшити забруднення.