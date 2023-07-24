В Латвии сточные воды попали в Балтийское море: власти заявили, что ситуация серьезная

В латвийском городе Лиепая обвалилась стенка резервуара предварительной очистки сточных вод на городских очистных сооружениях, в результате чего часть грязной воды попала в Балтийское море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Инцидент произошел накануне. В связи с повышенным риском загрязнения морской воды население Лиепаи и волости Медзес призывают не купаться в ближайшее время.

Кроме того, потребителей призывают сократить количество воды, которую они сливают в канализацию.

Ответственные службы начали мониторинг качества воды.

Мэр Лиепаи Гунарс Ансиньш, слова которого приводит Delfi, заявил, что "ситуация все еще остается серьезной".

По его словам, в результате инцидента в море из резервуара для очистных сооружений попало более 1250 кубических метров сточных вод. Мэр не ответил, удалось ли прекратить утечку.

Руководитель отдела по связям с общественностью Государственной службы окружающей среды Айя Ялиньска отметила, что в связи с чрезвычайной ситуацией специалисты службы окружающей среды работают в Лиепае, чтобы вместе с другими специалистами выявить возможные угрозы загрязнения окружающей среды.

Напомним, ранее городские власти Амстердама запретили круизным лайнерам заходить в центр города, чтобы ограничить количество посетителей и уменьшить загрязнение.