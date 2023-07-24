У Європарламенті хочуть більшого захисту військових РФ, які відмовляються воювати проти України

Депутати Європейського парламенту закликали керівництво ЄС до більшої прихильності до захисту і надання притулку російським військовослужбовцям, які відмовляються від військової служби з міркувань совісті.

Про це йдеться у міжпартійному листі, з яким ознайомилася RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), передає "Європейська правда".

Автори листа, адресованого президенту Євроради Шарлю Мішелю, президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн і главі зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепу Боррелю, вважають, що "обов'язком Європейського Союзу та його держав-членів є захист російських військовослужбовців, які відмовляються від військової служби з міркувань совісті, і надання їм притулку".

У листі автори звертають увагу на те, що російське військове командування створило 13 незаконних таборів для утримання під вартою в окупованих Луганській і Донецькій областях, в яких утримуються понад 600 росіян, які відмовилися брати участь у російській загарбницькій війні проти України.

На початку квітня 2022 року і пізніше Шарль Мішель закликав російських солдатів дезертирувати і пообіцяв їм притулок. "Якщо ви не хочете вбивати своїх українських братів і сестер, якщо ви не хочете бути злочинцями, киньте зброю, припиніть воювати, залиште поле бою", – звернувся Мішель до росіян у Страсбурзі.

У своєму відкритому листі депутати Європарламенту висловлюють стурбованість тим, що в Росії можуть відбутися подальші хвилі мобілізації, що може призвести до збільшення "кількості звернень росіян з проханням про надання притулку і статусу біженця в країнах-членах ЄС". Підписанти листа зазначають, що хоча право на відмову від військової служби з міркувань совісті закріплено в Конституції Російської Федерації з 1993 року, військове керівництво на практиці відмовляє призовникам у цьому праві.

Наприкінці свого листа депутати Європарламенту звертаються до лідерів ЄС із закликом вжити подальших заходів для "спільної візової політики" в країнах-членах ЄС, для "коригування керівних принципів видачі в'їзних віз" і для вивчення процедур надання притулку російським громадянам, які покидають свою країну через відмову служити в російських збройних силах.

Окрім ініціатора листа, депутата від Соціал-демократичної партії Німеччини Удо Буллманна, серед перших підписантів – депутат Європарламенту від соціал-демократів Дітмар Кестер, дослідниця миру і конфліктів Ханна Нойманн, яка представляє "зелених" у Європарламенті, а також Чарльз Геренс з ліберально-демократичної партії Люксембургу, португальська зовнішньополітична діячка Ізабель Сантуш з соціал-демократичної партії PS і Мігель Урбан Креспо, іспанський соціал-демократ, який представляє Соціал-демократичну партію.

Нагадаємо, Національний суд Франції у справах притулку (CNDA) ухвалив, що росіяни, які ухиляються від мобілізації для участі у війні в Україні, а також дезертирували, можуть отримати статус біженця в країні.

Раніше цього місяця стало відомо, що у 2022 році у Франції суттєво зросла кількість заявок від росіян, які хочуть отримати притулок у країні.