Суд у Франції дозволив ухилянтам і дезертирам із Росії претендувати на статус біженця

Національний суд Франції у справах притулку (CNDA) ухвалив, що росіяни, які ухиляються від мобілізації для участі у війні в Україні, а також дезертирували, можуть отримати статус біженця в країні.

Відповідне рішення суд опублікував у четвер, повідомляє "Європейська правда".

CNDA послався на директиву ЄС від 2011 року, згідно з якою статус шукача притулку може отримати особа, "якій загрожує переслідування або покарання за відмову нести військову службу в разі конфлікту, де можуть бути скоєні воєнні злочини".

А Суд ЄС постановив, що ця директива поширюється на ситуацію, в якій виконання військової служби саме по собі тягне за собою вчинення воєнних злочинів, навіть якщо відповідна особа брала б лише опосередковану участь у цьому.

"Відмова від проходження військової служби має бути єдиним способом для заявника на отримання статусу біженця уникнути участі у воєнних злочинах, які йому інкримінують", – підкреслюється в повідомленні CNDA.

Французький суд урахував, що в Україні російські військові вже скоїли воєнні злочини, а мобілізація в Росії "була особливо широкою".

"Громадянин Росії, призваний у межах часткової мобілізації 21 вересня 2022 року або примусового призову, повинен розглядатися як такий, що був схильний до вчинення, прямо чи опосередковано, воєнних злочинів, з огляду на саму мету часткової мобілізації, неможливість відмовитися від мобілізаційного наказу та з огляду на умови, в яких розгортався збройний конфлікт", – йдеться в повідомленні.

Раніше цього місяця стало відомо, що у 2022 році у Франції суттєво зросла кількість заявок від росіян, які хочуть отримати притулок у країні.