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Глава МИД Литвы об обстрелах Россией портов: Время удвоить наши усилия

Понедельник, 24 июля 2023, 16:53

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает необходимым активнее помогать Украине на фоне усиления российских обстрелов черноморских портов.

Об этом Ландсбергис написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

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Глава литовского МИД отметил, что после Вильнюсского саммита НАТО российский президент Владимир Путин чувствует себя "поощренным к эскалации": вышел из Черноморского зернового соглашения, атаковал Одессу, а теперь – еще и дунайский порт.

"Мы должны сделать так, чтобы нашу решимость помочь Украине победить и получить членство в НАТО поняли лучше. Время удвоить наши усилия", – подчеркнул он.

Ранее украинское оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью 24 июля российские военные нанесли очередной удар по Одесской области. По данным украинских военных, целью атаки стала портовая инфраструктура Дуная.

В результате ударов разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения других грузов. В одном из производственных помещений возник пожар.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что во время атаки пострадали шесть сотрудников порта. Четырех госпитализировали с ранениями.

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