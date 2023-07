Глава МИД Литвы об обстрелах Россией портов: Время удвоить наши усилия

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает необходимым активнее помогать Украине на фоне усиления российских обстрелов черноморских портов.

Об этом Ландсбергис написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Глава литовского МИД отметил, что после Вильнюсского саммита НАТО российский президент Владимир Путин чувствует себя "поощренным к эскалации": вышел из Черноморского зернового соглашения, атаковал Одессу, а теперь – еще и дунайский порт.

"Мы должны сделать так, чтобы нашу решимость помочь Украине победить и получить членство в НАТО поняли лучше. Время удвоить наши усилия", – подчеркнул он.

Since Vilnius NATO summit Putin feels emboldened to escalate, pulling out of the grain deal, attacking Odesa and now a Danube port.

We must make sure our determination to help Ukraine to victory, and NATO membership, is better understood. Time to double-down on our efforts.