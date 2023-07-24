Глава МИД Литвы об обстрелах Россией портов: Время удвоить наши усилия

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает необходимым активнее помогать Украине на фоне усиления российских обстрелов черноморских портов.

Об этом Ландсбергис написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Глава литовского МИД отметил, что после Вильнюсского саммита НАТО российский президент Владимир Путин чувствует себя "поощренным к эскалации": вышел из Черноморского зернового соглашения, атаковал Одессу, а теперь – еще и дунайский порт.

"Мы должны сделать так, чтобы нашу решимость помочь Украине победить и получить членство в НАТО поняли лучше. Время удвоить наши усилия", – подчеркнул он.

Since Vilnius NATO summit Putin feels emboldened to escalate, pulling out of the grain deal, attacking Odesa and now a Danube port.

We must make sure our determination to help Ukraine to victory, and NATO membership, is better understood. Time to double-down on our efforts. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) July 24, 2023

Ранее украинское оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью 24 июля российские военные нанесли очередной удар по Одесской области. По данным украинских военных, целью атаки стала портовая инфраструктура Дуная.

В результате ударов разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения других грузов. В одном из производственных помещений возник пожар.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что во время атаки пострадали шесть сотрудников порта. Четырех госпитализировали с ранениями.