У Німеччині створять новий орган, аби боротись із відмиванням грошей

Німеччина планує створити у 2024 році нове відомство – Федеральне бюро фінансової розвідки – в межах обговорюваної реформи боротьби з відмиванням грошей.

Про це йдеться у проєкті закону, з яким ознайомилось агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Федеральне бюро фінансової розвідки Німеччини має на меті централізувати моніторинг і аналіз відмивання грошей та забезпечення втілення економічних санкцій. Також воно вестиме навчальні курси для поширення знань у цій сфері.

У Міністерстві фінансів Німеччини заявили, що в новому відомстві працюватимуть 1700 співробітників, а його представництва діятимуть у Дрездені та Кельні.

Крім того, нове законодавство ФРН з протидії відмиванню коштів передбачатиме нову процедуру розслідувань для з'ясування походження грошей, витрачених на придбання підозрілих активів високої вартості.

Реформа боротьби з відмиванням грошей стала частиною політики німецького уряду після того, як міжнародна моніторингова група FATF минулоріч розкритикувала Берлін за недостатні зусилля в цьому напрямку.

FATF, серед іншого, вказав на відсутність у Німеччині контролю над тими, хто використовує великі суми грошей – як-от агенти з нерухомості.

Наразі в Німеччині існують два окремі органи, які відповідають за моніторинг потенційного відмивання грошей та застосування санкцій – Центральне управління з виконання санкцій та Центральне управління з розслідування фінансових транзакцій.

Нагадаємо, минулого місяця FATF за підсумком триденної пленарної зустрічі в Парижі додала Хорватію до "сірого списку" юрисдикцій, які потребують посиленого моніторингу.